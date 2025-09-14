HABER

Gençler Milli Park’ta sanatla buluştu

Aydın Gençlik Merkezi tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda düzenlenen resim etkinliğinde gençler, tuval ve fırçalarıyla doğanın güzelliklerini sanata dönüştürerek Milli Park’ta unutulmaz bir gün yaşadı.

Gençler Milli Park’ta sanatla buluştu

Aydın Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi, yeni dönem öncesinde gençler ve eğitmenlerle birlikte Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Doğanın ilham verici atmosferinde bir araya gelen gençler, tuvalleriyle doğayı resmetti. Gün boyu süren etkinlikte hem sanatla iç içe vakit geçirildi hem de güzel havanın tadı çıkarıldı. Aydın Gençlik Merkezi, bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal ve sanatsal gelişimine katkı sunduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde de benzer faaliyetlere devam edeceklerini ifade etti. Yapılan açıklamada "Aydın Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi olarak, yeni dönem öncesinde gençlerimiz ve eğitmenlerimizle birlikte Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkında güzel havanın tadını çıkardık. Doğanın ilham verici atmosferinde resimler yaptık" ifadeleri yer aldı.

