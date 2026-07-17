Gençlik Ve Spor Bakanlığı 550 personel alımı yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alımına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı alınacağını bildirdi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 550 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bakan Bak, "GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 20-24 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı alımı; 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının 3 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre gerçekleştirilecek.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 20 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır