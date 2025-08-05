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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TPAO, gençler için enerji eğitim programı düzenliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik "Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı"nı hayata geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TPAO, gençler için enerji eğitim programı düzenliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki kurumun iş birliğinde hayata geçirilen programla enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, teknik bilgi edinmesi, sektörel farkındalık kazanması ve bilgilerini sahada geliştirmesine imkan sağlanıyor.

Program kapsamında enerji, petrol ve doğalgaz alanlarında eğitim gören gençler, TPAO'ya ait üretim sahalarını ziyaret ederek enerji üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buluyor.

Enerjinin geleceğine yön verecek donanımlı gençlerin yetişmesini amaçlayan programın ilk aşamasında pilot il olarak Ankara belirlendi. 26-27 Haziran ve 30-31 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki üniversitelerde öğrenim gören 60 öğrencinin katılımıyla Batman ve Şırnak Gabar bölgesindeki TPAO üretim sahalarına iki ayrı grup halinde gezi düzenlendi.

Gerçekleştirilen iki saha ziyareti kapsamında gençler, enerji üretiminin farklı aşamalarını yerinde gözlemleme, sondaj teknolojileri ve saha operasyonları hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Teknik kazanımların yanı sıra kamp ortamında gerçekleşen sosyal etkileşimler de öğrenciler tarafından programın önemli bir boyutu olarak değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batman ve Şırnak'ta gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin önemini vurgulayarak, "Sondaj teknolojilerinden saha operasyonlarına, üretim aşamalarından iş güvenliği uygulamalarına kadar birçok konu, uzman personel eşliğinde inceleniyor. Program sayesinde gençler, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonunu sahada gözlemleme imkanı buluyor. Program, gençlerin ülkemizin enerjideki atılım süreçlerine tanıklık ederek mesleki yönelimlerine ve kariyer planlamalarına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Devletin sunduğu hizmetleri gençlerle beraber sürekli güncellediklerini ve geliştirdiklerini belirten Bak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkesini seven, yeteneklerinin farkına varan, hayal kurabilen, ülke meseleleriyle meşgul, üreten bir gençlik için çalışıyoruz. Artık dünyanın hiçbir ülkesinden geri kalmayan, en güçlü ülkelerle başa baş rekabet eden bir Türkiye var."
Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'nın Temmuz-Ekim 2025 döneminde farklı illerdeki üniversite öğrencilerine yönelik olarak yaygınlaştırılması planlanıyor.

Yeni döneme ilişkin başvuru süreci ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı
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