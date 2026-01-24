HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Gercüş’te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

Batman‘ın Gercüş ilçesinde uyuşturucu ticari suçundan aranan hükümlü yakalandı.

Gercüş’te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gercüş ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da 176 mahalle yolu ulaşıma açıldıMalatya’da 176 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldıUsta oyuncuya büyük vefasızlık: Yeşilçam'ın yıldızı 10 kişiyle anıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.