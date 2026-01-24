Gercüş’te uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gercüş ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır