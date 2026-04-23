HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Gercüş’te dev kayalar yolu kapattı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü Mağaralar mezrasında, dün gece yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı.

Heyelan sonucu yolun iki ayrı noktadan kapanmasıyla köye giriş ve çıkışlar tamamen durdu. Durumun bildirilmesi üzerine Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun’un talimatıyla İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından, yolu kapatan dev kayalar temizlenerek trafik akışı yeniden sağlandı.

Yolun açılmasıyla birlikte mahsur kalan araçlar ulaşımına devam edebildi. Köy sakinleri, ’’Gece saatlerinde büyük kayaların kopmasıyla yolumuz ulaşıma kapandı, giriş çıkışlar tamamen durmuştu. Muhtarımız durumu hemen kaymakamlığa bildirdi. Özel İdare ekipleri kısa sürede gelerek yolumuzu açtı’’ dedi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.