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Trump'ın ada sevdası... Bu sefer de orayı gözüne kestirdi: Satın alacak!

ABD bu sefer de jeostratejik açıdan çok önemli bir konumda yer alan Chagos Adaları için harekete geçti. ABD, Hint Okyanusu'nda yer alan adanın Mauritius'tan satın alarak hem Çin hem de İran tehditleri için bir avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Trump'ın ada sevdası... Bu sefer de orayı gözüne kestirdi: Satın alacak!
Doğukan Akbayır

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, İngiliz yetkilileri tamamen devre dışı bırakarak adaları doğrudan Mauritius'tan satın alma seçeneğini masaya yatırdı. Trump'ın bu şekilde İngiltere'yle ortak kullanılan Diego Garcia askeri üssünün kontrolünü güvence altına almayı amaçladığı belirtildi.

Trump ın ada sevdası... Bu sefer de orayı gözüne kestirdi: Satın alacak! 1

İNGİLTERE TESLİM EDİYORDU, ABD KARŞI ÇIKTI

İngiltere söz konusu adaları Mauritius'a devretmeyi planlıyordu ancak Trump bu plana karşı çıkmıştı. Bunun üzerine İngiltere, ABD'nin onayı olmadan adanın devir anlaşmasının tamamlanmayacağını bildirmişti.

Yeni plana göre Chagos Adaları’nın bağımsızlığına kavuşması sağlanacak ve ardından ABD, Mauritius ile doğrudan masaya oturarak adaları satın alacak.

Trump ın ada sevdası... Bu sefer de orayı gözüne kestirdi: Satın alacak! 2

ÇİN ENDİŞESİ TETİKLEDİ

Teklifin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından Trump'a sunulduğu ancak şimdilik en öne çıkan bir seçenek olmadığı ifade edildi.

Trump yöetimindeki bazı üst düzey yetkililerin, adaların Çin'in yakın müttefiki olan Mauritius'a tamamen bırakılması durumunda askeri casusluk faaliyetlerinin önünün açılmasından ciddi endişe duyduğu ve satın alma formülünün bu yüzden gündeme geldiği belirtiliyor.

İRAN SAVAŞI ÖNEMİNİ ARTIRDI

Chagos Adaları, şubat ayından bu yana devam eden İran savaşı sırasında daha da önem kazandı. İran'a yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzaklıkta bulunan üs, ABD'nin uzun menzilli füze sistemlerini destekleyebilecek bir hava üssüne de ev sahipliği yapıyor.

İran savaş başından bu yana bu üsse birden fazla saldırı düzenledi. Mart ayı sonunda gerçekleştirilen saldırılardan biri, ABD savaş gemisi tarafından engellendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Hint Okyanusu İngiltere trump
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