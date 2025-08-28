HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gerginlik tırmanıyor! ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti

Aldığı kararlarla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" kapsamında bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunu Karayipler'in güneyine gönderdi.

Gerginlik tırmanıyor! ABD'den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti
Recep Demircan

AA muhabirine açıklama yapan söz konusu sevkiyatla ilgili bilgi sahibi kaynak, ABD donanmasına ait unsurların Karayipler'in güneyine gittiğini doğruladı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin iyice arttığı bir dönemde bölgeye 7 savaş gemisi ile bir denizaltının gönderilmesinin tansiyonu daha da artırabileceği belirtiliyor.

Gerginlik tırmanıyor! ABD den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti 1

MADURO'YA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri unsurlarını göndermesini savunarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermişti.

Leavitt, ABD'nin Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Venezuela yakınlarına kadar yoğun askeri unsurlar göndermesini ve bunun Amerikan halkının güvenliği için yapıldığını savunmuştu.

Bölgedeki birçok ülkenin ABD'nin bu adımına destek verdiğini ifade eden Leavitt, "Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır. Buna karşılık Maduro rejimi, Venezuela'nın meşru hükümeti değildir, bir uyuşturucu terör kartelidir. Maduro da meşru bir başkan değildir, uyuşturucu kartelinin kaçak başkanıdır." sözleriyle Maduro'yu hedef almıştı.

Gerginlik tırmanıyor! ABD den dikkat çeken karar: Savaş gemisi grubu bölgeye hareket etti 2

GERGİNLİK TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TikTok şarlatanından canlı yayında sözde cin çıkarma seansı! "Onu bayıltacağım"TikTok şarlatanından canlı yayında sözde cin çıkarma seansı! "Onu bayıltacağım"
Burdur'da tarım aracı ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybettiBurdur'da tarım aracı ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Türk hakemliğinde şok gelişme! Halil Umut Meler görevi bıraktı

Türk hakemliğinde şok gelişme! Halil Umut Meler görevi bıraktı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Arkadaşını katledip başında ağladığı cesedini kuyuya attı: "Hayatıma devam ettim"

Arkadaşını katledip başında ağladığı cesedini kuyuya attı: "Hayatıma devam ettim"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.