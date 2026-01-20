RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı girişimine tepki: "Alçak saldırıyı lanetliyorum"

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü sempatizanları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı girişimine bir tepki de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş'den geldi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN ÇİRKİN SALDIRI GİRİŞİMİNE TEPKİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Daniş, saldırı lanetleyerek "Türkiye’nin barışına, huzuruna ve ortak geleceğine göz dikenler, karşılarında her zaman devletimizin sarsılmaz iradesini ve asil milletimizin kararlı duruşunu bulacaktır" dedi.

DANİŞ: "ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Daniş, şu ifadeleri kullandı;

"Millî birlik ve beraberliğimizin simgesi şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum.

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında bayrağımıza yönelik provokatif girişim, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan beyhude bir çabadır.

MEDYA KURULUŞLARINA TOPLUMSAL HUZURU VE YAYINCILIK SORUMLULUĞU MESAJI

Türkiye’nin barışına, huzuruna ve ortak geleceğine göz dikenler, karşılarında her zaman devletimizin sarsılmaz iradesini ve asil milletimizin kararlı duruşunu bulacaktır.

Bu vesile ile medya kuruluşlarımıza toplumsal huzuru ve yayıncılık sorumluluğunu gözeterek hareket etmeleri gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz."

