HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı girişimine tepki: "Alçak saldırıyı lanetliyorum"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik provakatif girişimle ilgili olarak, "Millî birlik ve beraberliğimizin simgesi şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum" ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı girişimine tepki: "Alçak saldırıyı lanetliyorum"
Mustafa Fidan

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü sempatizanları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı girişimine bir tepki de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş'den geldi.

RTÜK Başkanı Daniş ten Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı girişimine tepki: "Alçak saldırıyı lanetliyorum" 1

RTÜK BAŞKANI'NDAN ÇİRKİN SALDIRI GİRİŞİMİNE TEPKİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Daniş, saldırı lanetleyerek "Türkiye’nin barışına, huzuruna ve ortak geleceğine göz dikenler, karşılarında her zaman devletimizin sarsılmaz iradesini ve asil milletimizin kararlı duruşunu bulacaktır" dedi.

DANİŞ: "ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Daniş, şu ifadeleri kullandı;

"Millî birlik ve beraberliğimizin simgesi şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum.

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında bayrağımıza yönelik provokatif girişim, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan beyhude bir çabadır.

RTÜK Başkanı Daniş ten Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı girişimine tepki: "Alçak saldırıyı lanetliyorum" 2

MEDYA KURULUŞLARINA TOPLUMSAL HUZURU VE YAYINCILIK SORUMLULUĞU MESAJI

Türkiye’nin barışına, huzuruna ve ortak geleceğine göz dikenler, karşılarında her zaman devletimizin sarsılmaz iradesini ve asil milletimizin kararlı duruşunu bulacaktır.

Bu vesile ile medya kuruluşlarımıza toplumsal huzuru ve yayıncılık sorumluluğunu gözeterek hareket etmeleri gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz."

20 Ocak 2026
20 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "Şam, DEAŞ'lı mahkumların tümünü yakaladı"Trump: "Şam, DEAŞ'lı mahkumların tümünü yakaladı"
Freni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiğiFreni boşalan akaryakıt tankerinin 8 aracı hurdaya çevirdiği
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türk bayrağı rtük Mehmet Daniş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Anlaşma masada kaldı, Suriye ordusu harekata başladı

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Aşk belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

SGK'dan o meslekler için erken emeklilik fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.