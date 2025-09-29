HABER

Geri dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı! Bakan Yerlikaya o tarihi işaret etti: "Hız kazandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkesine geri dönen Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya 8 Aralık'tan sonra geri dönüşlerin hız kazandığını belirtti.

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suriye’nin Özgürleşmesinden sonra 509 Bin 387 Suriyeli Kardeşimiz Ülkelerine Dönüş yaptı" dedi.

NE KADAR SURİYELİ DÖNDÜ?

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında.

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

  • 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı.
  • 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı.

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi.

Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya suriyeli
