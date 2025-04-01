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Geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

01.04.2025 12:04
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Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi 315 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Y. yönetimindeki kamyonet geri manevra yaptığı sırada Mustafa Ayrıç'a (85) çarptı. Kamyonun altında kalan Ayrıç yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayrıç'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ayrıç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kamyon
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