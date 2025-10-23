HABER

Gerilim yükseliyor! Eurofighter'lar havalandı! "Rus savaş uçakları NATO hava sahasını ihlal etti"

Litvanya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait iki savaş uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlık, NATO Hava Polisliği kapsamında İspanya’ya ait 2 Eurofighter uçağının devriye görevi için havalandığını da bildirdi. Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, olayı uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirterek kınama açıklaması yaptı. Nauseda, "Rusya uluslararası kuralları açıkça ihlal etti. Litvanya'nın egemenliğini de ihlal etti. Buna kayıtsız kalamayız" dedi.

Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarının Rusya’ya ait insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edilmesi sonrası gerilimin arttığı Avrupa'nın doğu kanadında tansiyon yeniden yükseldi. Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 18.00 civarında iki Rus savaş uçağı Litvanya’nın güneybatısındaki Kybartai kasabası yakınlarında ülkenin hava sahasına girdi.

YAKIT İKMALİ TATBİKATI

Açıklamada, ülkenin hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarından biri SU-30 diğerinin ise IL-78 yakıt uçağı olduğu belirtilerek, Rusya'nın karadan bağlantısı olmayan, Baltık Denizi kıyısında Litvanya ve Polonya arasında yer alan toprağı Kaliningrad'da üzerinde yakıt ikmali tatbikatı yaptıkları aktarıldı.

EUROFIGHTER UÇAKLARI HAVALANDI

Litvanya Hava Kuvvetleri, ülke topraklarına 700 metre giren ve 18 saniye boyunca ihlalini sürdüren Rus uçakları sonrası alarm durumuna geçti. Bunun üzerine NATO Hava Polisliği görevi kapsamında İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Eurofighter Typhoon savaş uçağı havalanarak ihlal edilen bölgede devriyeye başladı.

RUSYA'YA NOTA

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, olayı uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirterek kınama açıklaması yaptı. Nauseda, "Rusya uluslararası kuralları açıkça ihlal etti. Litvanya'nın egemenliğini de ihlal etti. Buna kayıtsız kalamayız" dedi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, olayın hemen ardından Rusya Büyükelçiliği temsilcilerini bakanlığa çağırarak bir protesto notası verdi. (İHA)Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

