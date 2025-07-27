Gerilimi tırmandıracak açıklama! İsrailli bakandan Hamaney'e tehdit: "Bizi tehdit etme ki zarar görme"

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından iki ülke arasında savaş patlak vermişti. İki ülke arasında her gün onlarca füze atılırken, 12 gün süren gerilimin ardından ateşkes kararı alınmıştı.

İSRAİL'DEN GERİLİMİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMA

İki ülke arasında gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi. Ateşkesin ardından yaklaşık 1 ay sonra İsrail tarafından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e tehdit geldi.

KATZ, TEHDİT YAĞDIRDI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ramon Hava Üssü’ne düzenlediği ziyarette, "Diktatör Hamaney’e bir mesaj göndermek istiyorum" ifadelerini kullanarak, Hamaney’in İsrail’i tehdit etmeye devam etmesi halinde çok daha büyük bir güçle Tahran’ı yeniden vuracaklarını belirtti.

HAMANEY'İ HEDEF ALACAKLARINI SÖYLEDİ: BİZİ TEHDİT ETME Kİ ZARAR GÖRME"

Katz, düzenlenecek saldırıda bu kez Hamaney’i hedef alacakları tehdidinde bulunarak, "Bizi tehdit etme ki zarar görme" dedi.

(İHA)