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Gerilimi tırmandıracak açıklama! İsrailli bakandan Hamaney'e tehdit: "Bizi tehdit etme ki zarar görme"

İsrail'in İran'a saldırısının ardından iki ülke arasında başlayan savaş Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırmıştı. 12 süren savaşta ateşkes kararı alınırken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'tan gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi. Hamaney'i hedef alacakları tehdidinde bulunan Katz, "Bizi tehdit etme ki zarar görme" dedi.

Gerilimi tırmandıracak açıklama! İsrailli bakandan Hamaney'e tehdit: "Bizi tehdit etme ki zarar görme"
Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından iki ülke arasında savaş patlak vermişti. İki ülke arasında her gün onlarca füze atılırken, 12 gün süren gerilimin ardından ateşkes kararı alınmıştı.

Gerilimi tırmandıracak açıklama! İsrailli bakandan Hamaney e tehdit: "Bizi tehdit etme ki zarar görme" 1

İSRAİL'DEN GERİLİMİ TIRMANDIRACAK AÇIKLAMA

İki ülke arasında gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi. Ateşkesin ardından yaklaşık 1 ay sonra İsrail tarafından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e tehdit geldi.

Gerilimi tırmandıracak açıklama! İsrailli bakandan Hamaney e tehdit: "Bizi tehdit etme ki zarar görme" 2

KATZ, TEHDİT YAĞDIRDI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ramon Hava Üssü’ne düzenlediği ziyarette, "Diktatör Hamaney’e bir mesaj göndermek istiyorum" ifadelerini kullanarak, Hamaney’in İsrail’i tehdit etmeye devam etmesi halinde çok daha büyük bir güçle Tahran’ı yeniden vuracaklarını belirtti.

HAMANEY'İ HEDEF ALACAKLARINI SÖYLEDİ: BİZİ TEHDİT ETME Kİ ZARAR GÖRME"

Katz, düzenlenecek saldırıda bu kez Hamaney’i hedef alacakları tehdidinde bulunarak, "Bizi tehdit etme ki zarar görme" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Ali Hamaney
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