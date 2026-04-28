Germencik’te araç küle döndü

Yangın, Aydın İzmir otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Germencik Gişeleri mevkiinde otoyol üzerinde ilerleyen otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Araç sürücüsü aracını yol kenarına çekerek Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobildeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır