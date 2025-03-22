Germencik'te Ramazan etkinlikleri sürüyor

Ramazan ayı boyunca Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Zafer Kaya tarafından derlenen ve yönetilen Geleneksel Türk Tiyatrosu eserlerinden Karagöz'ün Cehaleti isimli tiyatro oyunu Germencikli vatandaşlarla buluştu.

Sinema oyuncusu Gülnihal Demir, Nuri Yiğit ve Mert Özkılıç tarafından Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda sahnelenen oyuna, vatandaşların ilgisi yoğun olurken, izleyenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Etkinlik sonrasında Germencik Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Ramazan etkinlerimiz çerçevesinde Karagöz’ün Cehaleti adlı tiyatro oyununu halkımızla buluşturduk. Usta oyuncu Gülnihal Demir ve tüm oyuncularımız ile tiyatroyu izlemek için salonu dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, keyifli nice etkinliklerde buluşmayı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)