HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gezegenleri gösteren uygulamalar nelerdir? iOS ve Android için gezegenleri gösteren uygulamalar indirme

Gezegenleri gösteren uygulamalar nelerdir? iOS ve Android için gezegenleri gösteren uygulamalar indirme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.01.2025 19:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş Sistemi bünyesinde birçok farklı yapıya ve özelliğe sahip çeşitli gök cisimleri bulunmaktadır. Gezegen olarak da isimlendirilen bu gök cisimleri Güneş'in etrafında dolaşmakta ve Güneş'ten aldıkları parlaklığı ışık olarak yansıtmaktadır. Bazı insanlar astronomi alanına karşı ilgi duymakta ve gökyüzündeki gezegenlerle ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için çeşitli uygulamaları kullanmaktadır. Peki, gezegenleri gösteren uygulamalar nelerdir?

Gezegenleri gösteren uygulamalar nelerdir? iOS ve Android için gezegenleri gösteren uygulamalar indirme

Dünyamızı aydınlatan Güneş'in çevresinde çok sayıda gezegen vardır. Jüpiter, Merkür, Satürn, Neptün, Uranüs gibi gezegenler, en bilinen gezegenler arasında yer almaktadır. Genel olarak yuvarlak bir şekle sahip olan bu gezegenleri bazı uygulamalar aracılığı ile yakından incelemek ve özelliklerini öğrenmek mümkündür. Gezegenlerin yanı sıra yıldızlar, takımyıldızları gibi diğer gök cisimlerini de gözlemleme fırsatı mevcuttur.

Gezegenleri gösteren uygulamalar nelerdir?

Gökyüzünde parlaklığı ile dikkat çeken birçok farklı gök cismi vardır. Astronomik cisim olarak da tabir edilen bu gök cisimlerinin hepsi gezegen adıyla bilinmektedir. Genel olarak astronomik bir cismin gezegen grubundan sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özelliklerden biri güneş çevresinde yörünge izler bir biçimde hareket etmesidir.

Bir diğer önemli özellik ise yuvarlak biçimi oluşturabilecek kadar büyük bir kütleyi bünyesinde barındırmasıdır. Günümüzde pek çok kişi gök cisimlerini yakından izlemekte ve özellikleri hakkında bilgi edinmektedir. Gezegenlerle alakalı en güncel bilgilere erişim için yaygın olarak çeşitli uygulamalardan yararlanılmaktadır.

iOS ve Android için gezegenleri gösteren uygulamalar indirme

Gökyüzünde hareket eden gezegenleri yakından gözlemlemek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri akıllı cep telefonları için tasarlanmış olan uygulamalardır. Bu mobil uygulamalar sayesinde kişiler gökyüzünü canlı olarak seyredebilmekte ve gezegenlerle ilgili daha kapsamlı bilgilere ulaşım sağlayabilmektedir. Ayrıca akıllı cep telefonlarının yanı sıra tablet gibi diğer cihazlar üzerinden de bu uygulamalar yüklenebilmektedir. Bu bağlamda hem iOS hem de Android cihazlara indirilerek kullanılabilen bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

  • Hem tabletlere hem de mobil cihazlara indirilebilen uygulamalardan biri SkyView Free uygulamasıdır. Cihazın kamerasını kullanarak gezegenleri gösteren bu uygulamayı, cihazınızın uygulama mağazasından ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
  • Gezegenlerin yanı sıra diğer gök cisimlerini de inceleme fırsatı sunan uygulamalardan biri Stellarium uygulamasıdır. Uygulama mağazasından kolayca indirebileceğiniz bu uygulama, akıllı cep telefonları için ücretlidir.
  • Gökyüzünün haritasını çıkaran ve cihazın kamerası aracılığı ile gezegenleri inceleme imkânı tanıyan bir başka uygulama ise Star Walk 2 uygulamasıdır.
  • Cihaza yüklendikten sonra internet bağlantınız olmasa dahi çalışmaya devam eden Sky Map uygulaması yalnızca Android cihazlara yüklenebilen bir uygulama olarak bilinmektedir.
  • Ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir diğer uygulama ise ISS Detector uygulamasıdır. Bu uygulamada gezegenleri görebilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Hem iOS hem de Android cihazlara indirebilen uygulamalar arasındadır.
Anahtar Kelimeler:
gezegen iOS android uygulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Okan Buruk maç sonunda takımdan ayrılan ismi açıkladı! Fenerbahçe'den geldi, Galatasaray'da tutunamadı...

Okan Buruk maç sonunda takımdan ayrılan ismi açıkladı! Fenerbahçe'den geldi, Galatasaray'da tutunamadı...

Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Orduyu sınıra gönderiyorlar! Peş peşe açıklamalar

Orduyu sınıra gönderiyorlar! Peş peşe açıklamalar

Ege'de peş peşe depremler! Bir uyarı daha geldi! "Büyük bir patlama olursa..."

Ege'de peş peşe depremler! Bir uyarı daha geldi! "Büyük bir patlama olursa..."

Kronik hastalığı olanlar dikkat! Yeni gelişme, artık...

Kronik hastalığı olanlar dikkat! Yeni gelişme, artık...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.