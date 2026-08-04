Gezi teknesi su aldı, 100 yolcu tahliye edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir gezi teknesinin su alması sebebiyle, teknede bulunan 100 yolcu tahliye edildi, teknenin batmaması için bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede yaşanan panik üzerine kaptan durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevredeki özel teknelerin de desteğiyle teknedeki yaklaşık 100 yolcuyu emniyetli şekilde tahliye ederek Ölüdeniz sahiline ulaştırdı. Facia ucuz atlatılırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Su alan teknenin batmaması için bölgede kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.