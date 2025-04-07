'Ghibli' filtreli Devlet Bahçeli fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu! "Akım var dediler"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaklaşık 2 aylık istirahatin ardından mesaisine başlarken, MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz'un Instagram hesabından yaptığı Devlet Bahçeli paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

“AKIM VAR DEDİLER..."

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz tarafından Instagram üzerinden yapılan o paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada son günlerin en dikkat çeken fotoğraf filtresi olan ‘Studio Ghibli’li fotoğrafı yer aldı.

Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, ghibli tarzı fotoğraf paylaşımında “Akım var dediler, doğru zamanda, doğru fotoğrafla geldik...” ifadelerini kullandı.

'Ghibli' filtreli Devlet Bahçeli fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü.

STUDIO GHIBLI NEDİR?

Son günlerde sosyal medyada 'Studio Ghibli' adındaki bir filtre oldukça popüler. Bu filtre bir görsel yapay zeka (AI) filtresi. Hal böyle olunca "Ghibli tarzı fotoğraf nasıl yapılır?" sorusunun cevabı da sık sık merak ediliyor.

'Studio Ghibli' akımında kullanıcılar çeşitli yapay zeka destekli uygulamalara ve yapay zeka görsel üreticilerine fotoğraflarını yükleyip komut vererek istedikleri fotoğraflara Studio Ghibli filtresi uygulayıp anime hale getirebiliyorlar. Örneğin ChatGPT Ghibli filtresi uygulayabiliyor. Ortaya çıkan görüntüler ise Hayao Miyazaki’nin kurucusu olduğu ünlü Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli’nin ikonik tarzını andırıyor.