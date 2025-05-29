HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gıdada skandal bitmiyor! Piyasaya sürmüşler: Tam 2,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaçak kesim yapılan bir adrese düzenlenen operasyona 2,5 ton at eti ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kesime hazır canlı hayvanlar koruma altına alındı. Etlerin piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Gıdada skandal bitmiyor! Piyasaya sürmüşler: Tam 2,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
Begüm Özkaynak

Ekol TV'nin özel haberine göre Adana’nın Yüreğir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Bahçelievler Mahallesi’nde kaçak kesim yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 2,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kaçak kesim sırasında kullanılan canlı hayvanlar ise belediye ekiplerince koruma altına alındı.

thumbs_b_c_10f1c09eeb362dc711b749b6adb414c3

BU ETLERİ PİYASAYA SÜRMÜŞLER!

İstihbarat Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, Adem Tozman (48) ve oğlu Yusuf Can Tozman’ın ikametlerinin altında tek tırnaklı hayvan (at) kesimi yaparak bu etleri piyasaya sürdükleri bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda adrese operasyon düzenlendi.

2.5 TON TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında 6 adet tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can Tozman ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet Anar (20) ve Ramazan Anar (17) gözaltına alındı.

2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat Keser (19) ile Adem Tozman (17) isimli iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adem Tozman’ın olay anında adreste bulunmadığı tespit edildi.

CANLI HAYVANLAR BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ

İkametin bahçesinde bulunan 2 canlı at ve 2 tay, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, faturasız kırmızı etler imha edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak kesimlere karşı denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahin: "Türkiye, Gazze'nin acısını hisseden bir ülkedir"Şahin: "Türkiye, Gazze'nin acısını hisseden bir ülkedir"
AFAD duyurdu! Bingöl yine sallandıAFAD duyurdu! Bingöl yine sallandı

Anahtar Kelimeler:
Adana tırnak At gıda hayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

İzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 3 ağır yaralı

İzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 3 ağır yaralı

CHP'li vekil duyurdu! Mahkeme, AYM'ye başvuracak

CHP'li vekil duyurdu! Mahkeme, AYM'ye başvuracak

Yeni anayasa çalışmaları için gündem yaratacak iddia

Yeni anayasa çalışmaları için gündem yaratacak iddia

Rusya'dan Avrupa'nın o hamlesine tepki: "Yanıtımız hazır"

Rusya'dan Avrupa'nın o hamlesine tepki: "Yanıtımız hazır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.