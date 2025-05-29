Gıdada skandal bitmiyor! Piyasaya sürmüşler: Tam 2,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi

Ekol TV'nin özel haberine göre Adana’nın Yüreğir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Bahçelievler Mahallesi’nde kaçak kesim yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 2,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kaçak kesim sırasında kullanılan canlı hayvanlar ise belediye ekiplerince koruma altına alındı.

BU ETLERİ PİYASAYA SÜRMÜŞLER!

İstihbarat Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, Adem Tozman (48) ve oğlu Yusuf Can Tozman’ın ikametlerinin altında tek tırnaklı hayvan (at) kesimi yaparak bu etleri piyasaya sürdükleri bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda adrese operasyon düzenlendi.

2.5 TON TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında 6 adet tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can Tozman ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet Anar (20) ve Ramazan Anar (17) gözaltına alındı.

2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat Keser (19) ile Adem Tozman (17) isimli iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adem Tozman’ın olay anında adreste bulunmadığı tespit edildi.

CANLI HAYVANLAR BELEDİYEYE TESLİM EDİLDİ

İkametin bahçesinde bulunan 2 canlı at ve 2 tay, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, faturasız kırmızı etler imha edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak kesimlere karşı denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.