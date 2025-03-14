Giderek yaşlanıyoruz! TÜİK son verileri açıkladı: Türkiye'de beklenen yaşam süresi kadınlarda 80; erkeklerde 74,7 yıl

Türkiye giderek yaşlanıyor... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı son verilerde yaşlı nüfusun arttığı gözlemlenirken; kadın ve erkeklere beklenen yaşam süresi ise yüksledi. TÜİK, 2024 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

YAŞLI NÜFUS SON 5 YILDA YÜZDE 20,7 ARTTI

2019’da 7 milyon 550 bin 727 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024’te 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,6’ya çıktı.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR... ERKEKLERDE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 74,7 YIL

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Hayat Tabloları 2021-2023 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,3 yıl, erkekler için 74,7 yıl ve kadınlar için 80 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de 65 yaşına ulaşan bir kişinin beklenen hayat süresi ortalama 17,4 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu sürenin 15,7, kadınlar için 19 yıl olduğu gözlendi.

Buna göre, 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen hayat süresi 75 yaşında 10,5 yıl iken, 85 yaşında 5,5 yıl oldu.