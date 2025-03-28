HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik

Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.03.2025 15:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan canlı bağlantı ile "Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle Gine'de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik" dedi.

Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"2023 yılında temelini attığımız camimizin tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim inancımızda camiler taş ve harçla yükselen yapılar değil akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir.

34737

3 bin 200 metre karelik geniş bir alan üzerine inşa edilien bu eser, aramızdaki kardeşliğin bir nişan göstergesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği şekilde tasarlanan camimiz mimarisiyle peyzajıyla göz dolduruyor.

"İSLAM GELENEĞİNİN ZENGİN SÜSLEME MOTİFLERİNİ YANSITMAK İSTEDİK"

Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle yine de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik. Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin yapımında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine projede yer alan tüm kardeşlerimize, tüm Gine makamlarına teşekkür ediyorum.

Bu düşüncelerle camimizin minarelerinden yükselecek ezanların Gine'de atan kalplere huzur vermesini, kardeşliğimizi daha da artırmasını ümit ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Manisa'da ruhsatsız silah operasyonu! 16 ruhsatsız tabanca, 15 kılıç, 8 bıçak, 5 balta ve 11 hançer ele geçirildiManisa'da ruhsatsız silah operasyonu! 16 ruhsatsız tabanca, 15 kılıç, 8 bıçak, 5 balta ve 11 hançer ele geçirildi
İstanbul'da lodos etkisini göstermeye başladıİstanbul'da lodos etkisini göstermeye başladı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Gine Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

CHP harekete geçti! Anayasa Mahkemesi'ne 'kayyum' başvurusu

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

'İmamoğlu' protestolarına ateş püskürdü! "Günlerce tepiştiler"

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.