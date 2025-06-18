Gine'nin başkenti neresi? Gine'nin başkenti hakkında bilgiler

Gine tarihte ilk kez Fransa sömürgesi olarak kurulmuştur. Bağımsızlığını 1958 yılında kazanan ülke bağımsızlığını ilan ettikten sonraki uzun yıllar boyunca otoriter rejimler ve askeri cuntalar tarafından yönetilmiştir. İlk kez demokratik yollarla başkan seçimi 2010 yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak bir yıl sonra Eylül ayında seçilmiş olan cumhurbaşkanı askeri darbe yapılarak indirilmiştir.

Ülkenin adı siyahi anlamına gelen kelimeden yola çıkılarak siyahilerin yaşadığı ülke anlamında kullanılması adına tercih edilmiştir. Ayrıca sousou dilinde Gine kelimesi kadın anlamına gelir ve Gine’nin resmi paralarının üzerinde de kadın sembolü kullanılmaktadır.

Çeşitli dönemlerden geçen Gine Cumhuriyeti, ilk döneminde Avrupalıların Batı Afrika’da kullandığı ticareti yollarının dışında yer almıştır. Bölgede bu dönemde yaşayan topluluklar genelde küçük topluluklar halinde yaşam sürmektedir. Gine’nin yer aldığı bölge 1235 yılında Susu Kralı’nın yenilgiye uğraması nedeni ile Mali İmparatorluğu’nun yönetimine geçmiştir.

Mali İmparatorluğu’nun sonlanmasından sonraki süreçte Gine bölgesinde hakimiyet Songhay İmparatorluğu’na geçmiştir. Songhay İmparatorluğu’nda merkezi yönetim Gine’nin çok dışında bulunmaktadır ancak buna rağmen bugün Gine’nin yer aldığı bölgelerde hâkimiyeti Songhay İmparatorluğu sürdürmüştür.

Susu Krallığı daha sonraki dönemlerde göçebe olarak yaşam süren Gulbe topluluğu tarafından Futa Djalon bölgesinden uzaklaştırılmıştır. Bu durumun sonucu olarak da Fulbeler yerleşik sisteme geçmiştir ve bu bölge üzerinde yaşam sürmeye başlamışlardır. 1753 yılında Fulbelerin dini liderleri önderliğinde bu bölgede dini temeller aslına dayalı bir devlet kurulmuştur. Bu devlet 1896 yılında Fransa tarafında yıkılmıştır.

On beşinci yüzyılın ortalarındaki dönemde bugün Gine kıyılarına gelen ilk Avrupalı topluluklar Portekizli tüccarlar olmuştur. Kaşiflerin de yer aldığı bu topluluklarda burada yaşam süren halktan daha çok Gambiya Nehri ağzında yer alan topluluklarla ticari ilişkiler geliştirilmiştir.

Nüfusu yaklaşık olarak 2022 yılında açıklanan sonuçlara göre 13.237 civarı olan Gine Cumhuriyeti, 1850 yıllarından itibaren Fransızların hakimiyeti altında yaşamıştır. Bölgeyi kolonileştiren Fransızlar Portekiz’in kuzey tarafında sahip olduğu kıyı şeridi ile güneyde Britanyalıların olan kıyı şeridi arasındaki küçük kıyı şeridini ele geçirmeye çalışılmışlardır. Bu doğrultuda iç kısımlara kadar ilerlemeyi denemişlerdir. Başlatılan bu işgal hareketleri kölelik karşıtı hareketler olarak isimlendirilmiştir.

Fransız deniz görevlileri burada yer alan yerel yöneticiler ile anlaşmalar yapmıştır ve bu anlaşmalar sonucunda köle ticaretine son verilmiştir. Bunun yerine fildişi, mum ve altın ticaretleri yapılması doğru bulunmuştur. Bu adımlar Fransa tarafından atılmıştır ve 1880’li yıllardan itibaren bölgenin özellikle iç kısımlarında yer alan ve sonraki yıllarda bölgede yaşayan topluluklar daha muhalif bir tutum göstermiştir.

1882 yılında Fransızlar askeri yenilgisini yaşamıştır ve bu süreçte Sudan adı altındaki bölgede büyük bir egemenlik oluşturmuş olan Ture, bugünkü Gine’nin doğu kısımlarını da egemenliği altına almıştır. Birçok farklı dönemden geçen Gine Cumhuriyeti, son olarak 1958 yılının Ekim ayında bağımsızlığını resmen ilan etmiştir ve bugünkü durumuna ulaşmıştır.

245.836 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Gine Cumhuriyeti, resmi para birimi olarak Gine frangını kabul etmiştir. Ülkenin 4046 kilometre olan sınırının 421 kilometresini Gine Bissau, 816 kilometresini Fildişi Sahilleri, 590 kilometresini Linerya, 363 kilometresini Senegal, 794 kilometresini ise Sierra Leone oluşturmaktadır. Kara sınırı haricinde ülkenin Atlas Okyanusu kıyısında 320 kilometrelik bir sahil şeridi de bulunmaktadır.

Gine'nin başkenti neresidir?

Gine’de kabul edilen resmi dil Fransızca dilidir. Ancak bu dil dışında ülkede başka diller de kabul görmektedir. Bu dillerden bazıları şunlardır:

Koro, Susu, Arapça, İngilizce, Fulanice, Baga, Temne, Kissi.

Gine Cumhuriyeti’nin başkenti Konakri şehridir. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak iki milyon civarındadır. Konakri aynı zamanda ülkenin en büyük şehri özelliği de taşımaktadır. 1884 yılında Tombo Adası ve Kalum yarımadası üzerine kurulmuş bir şehir olan Konakri, 1893 yılında başkent olarak belirlenmiştir. Konakri şehri Gine’nin bağımsızlığını ilan etmesinin hemen sonrasında madencilik ve sanayi alanlarında en çok da boksit ve demir üretimi konusunda ciddi ilerleme kaydetmiştir.