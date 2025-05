Girdiğim siteleri başkası görebilir mi? Girdiğim siteler faturada görünür mü? Nasıl silebilirim?

İnternet kullanıcıları girdikleri internet sitelerinde şifre ya da kullanıcı adı gibi bilgilerin kayıt edilmesini isteyebilir. Bu sayede aynı siteye tekrar girildiği zaman aynı şifreyi yeniden girmeye gerek kalmaz. Ancak bazen girilen internet sitelerinin faturalarda ya da geçmiş kayıtlarında görüntülenebilmesi istenmeyebilir.

Girdiğim siteleri başkası görebilir mi?

Tarayıcıdan, bilgisayardan ya da çeşitli mobil cihazlar üzerinden internete bağlanarak girilen internet siteleri tarayıcı geçmiş kayıtlarında görünür. Ancak birkaç ayar ile geçmiş kayıtların görüntülenmesine engel olabilmek de mümkündür.

İnternet geçmişi, kullanılan internet servisi sağlayıcısının sunucularından geçmektedir. Bu yüzden çevrimiçi olan internet üzerinden yapılan her arama ve girilen her site kayıt edilebilir. Servis sağlayıcıları her ne kadar güvenli görünse de bazı ayarlar ile tarayıcıdan geçmişe dönük girilmiş olan internet siteleri başkaları tarafından görünebilir.

Girdiğim siteler faturada görünür mü?

Daha önce girilmiş olan internet siteleri internet faturalarının dokümanlarında görüntülenmemektedir. En ayrıntılı internet faturalarında dahi görüntülenen bilgiler sınırlıdır. Hangi saat aralığında kaç mega bayt internet kullanıldığı gibi ayrıntılar faturalarda görünse de girilen internet sitelerinin isimleri faturada yazmaz.

Herhangi bir telefondan ya da bilgisayardan girilen internet siteleri sadece o cihazı kullanan başka kişiler tarafından görünebilir. Google Chrome oturumu açık olduğu zaman girilen tüm internet siteleri tarayıcı geçmişine kayıt edilir.

Girdiğim sitelerin görünmesini istemiyorum, girdiğim siteleri nasıl silebilirim?

Eğer girilen internet sitelerinin başkaları tarafından görülmesi istenmiyorsa birkaç adım ile ayar yapılarak giriş yapılmış olan internet sitelerinin geçmiş kayıtlarında görünmesi engellenebilir. Bunun için geçmişe dönük kayıtların silinmesi gerekir. Bu işlem için şu adımlar takip edilmelidir: