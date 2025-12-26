Teknoloji dünyasının yeni kâbusu: RAM krizi! Fiyatı, sıfır bilgisayarla yarışıyor

Son birkaç aydır özellikle bilgisayar toplamak veya sistemini yükseltmek isteyenlerin fark ettiği bir durum var: RAM krizi. Özellikle yapay zeka (AI) endüstrisinin, yüksek bant genişliğine sahip belleklere (HBM) olan talebi, küresel üretim bantlarını tıkamış durumda.

RAM üreticilerinin kapasitelerini AI odaklı çiplere kaydırması, standart tüketici sınıfı DDR5 RAM'lerde tedarik sorununa ve ciddi fiyat artışlarına yol açtı.

MACBOOK FİYATINA RAM!

RAM krizi sessiz sedasız büyürken, sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda, bir online alışveriş sitesinden alındığı anlaşılan ekran görüntüleri yer aldı.

Ekran görüntülerinde 2025 model, M4 çipli, 16 GB RAM'e sahip 13 inç Apple MacBook Air'ın fiyatı ile (749 dolar), bir 64 GB (32x2) DDR5 RAM'in fiyatının aynı olduğu görüldü.

Yani paylaşıma göre, söz konusu online alışveriş sitesinde 64 GB RAM ile, 16 GB RAM'e sahip yeni bir MacBook aynı fiyata geldi.

Bu örnek, teknoloji pazarındaki dengelerin ne kadar hızlı değişebileceğinin en somut kanıtı oldu.