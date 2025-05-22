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'Girdiğiniz sokak çıkmaz sokaktır' Bakan Yerlikaya duyurdu: 272 torbacı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda 272 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

'Girdiğiniz sokak çıkmaz sokaktır' Bakan Yerlikaya duyurdu: 272 torbacı gözaltına alındı
Ufuk Dağ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun hedefinin özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirtti.

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"GİRDİĞİNİZ SOKAK ÇIKMAZ SOKAKTIR"

Hazırlıkları 4 ay süren operasyonda 272 torbacının gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

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"Bu 4 aylık süreçte, İstanbul'daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi ve operasyona başladık. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz."

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Yerlikaya, operasyonları düzenleyenleri tebrik ederek, uyuşturucu satıcıları ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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Ali Yerlikaya
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