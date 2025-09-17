Giresun Bulancak’ta tehlikeli ahşap köprü sorunu

Giresun’un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Deresi üzerinde çelik halatlarla bağlı ahşap bir köprü bulunmaktadır.

Süme köyüne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. Bu köprü, yıllar önce inşa edilmiştir ve uzunluğu yaklaşık 30 metredir.

Bölgedeki ailelerin tek geçiş yolu bu köprüdür. Köy sakini Atalay Kesik, her gün korku içinde geçiş yaptıklarını ifade ediyor.

Kesik, "Bu köprü bizim sürekli kullandığımız bir köprüdür. Başka da kullanabileceğimiz bir köprü yok. Yaklaşık 20-25 aile bu köprüden faydalanıyor. Burada tarım yapılıyor, fındık bahçeleri var. Evlerimize ulaşmak için bu köprüden geçmek zorundayız" dedi.

Köprünün vatandaş-devlet iş birliği ile yapıldığını belirten Kesik, ağır tonajlı araçların da bu köprüyü kullandığını açıkladı.

Ağır bir aracın geçişi sonrasında köprüde hasar meydana geldi. Metal plakalar arasında 15 santim aralık oluştu. Bu durum can güvenliğini tehdit ediyor.

Köprünün tamir edilmesi gerekiyor. Bu işi yapacak güçleri olmadığını ifade eden köylüler, buraya beton köprü inşa edilmesinin daha iyi olacağını düşündüklerini belirtiyorlar.

Geçiş esnasında çocuklar ve yetişkinler büyük bir korku yaşıyor. Can güvenliği konusundaki endişeler artıyor.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır