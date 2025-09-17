HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Giresun Bulancak’ta tehlikeli ahşap köprü sorunu

Bulancak ilçesinde bulunan ahşap köprü, yaşayanlar için tehlike oluşturuyor. Güvenlik endişeleri herkesin canını sıkıyor.

Giresun Bulancak’ta tehlikeli ahşap köprü sorunu

Giresun’un Bulancak ilçesindeki Pazarsuyu Deresi üzerinde çelik halatlarla bağlı ahşap bir köprü bulunmaktadır.

Süme köyüne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır. Bu köprü, yıllar önce inşa edilmiştir ve uzunluğu yaklaşık 30 metredir.

Bölgedeki ailelerin tek geçiş yolu bu köprüdür. Köy sakini Atalay Kesik, her gün korku içinde geçiş yaptıklarını ifade ediyor.

Kesik, "Bu köprü bizim sürekli kullandığımız bir köprüdür. Başka da kullanabileceğimiz bir köprü yok. Yaklaşık 20-25 aile bu köprüden faydalanıyor. Burada tarım yapılıyor, fındık bahçeleri var. Evlerimize ulaşmak için bu köprüden geçmek zorundayız" dedi.

Köprünün vatandaş-devlet iş birliği ile yapıldığını belirten Kesik, ağır tonajlı araçların da bu köprüyü kullandığını açıkladı.

Ağır bir aracın geçişi sonrasında köprüde hasar meydana geldi. Metal plakalar arasında 15 santim aralık oluştu. Bu durum can güvenliğini tehdit ediyor.

Köprünün tamir edilmesi gerekiyor. Bu işi yapacak güçleri olmadığını ifade eden köylüler, buraya beton köprü inşa edilmesinin daha iyi olacağını düşündüklerini belirtiyorlar.

Geçiş esnasında çocuklar ve yetişkinler büyük bir korku yaşıyor. Can güvenliği konusundaki endişeler artıyor.

Giresun Bulancak’ta tehlikeli ahşap köprü sorunu 1

Giresun Bulancak’ta tehlikeli ahşap köprü sorunu 2

Giresun Bulancak’ta tehlikeli ahşap köprü sorunu 3

Giresun Bulancak’ta tehlikeli ahşap köprü sorunu 4Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İskenderun'da gece vakti yağma suçlusu yakalandıİskenderun'da gece vakti yağma suçlusu yakalandı
Tavşanlı'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 YaralıTavşanlı'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı

Anahtar Kelimeler:
Giresun Bulancak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.