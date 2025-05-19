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Giresun'da 19 Mayıs gösterisinde paramotor kazası: 1 yaralı

Giresun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde paramotor gösterisi yapmak isteyen bir pilot, kalkış esnasında kaza geçirdi.

Giresun'da 19 Mayıs gösterisinde paramotor kazası: 1 yaralı

Gösteri için Güre mevkiindeki belediye plajından havalanmaya hazırlanan Trabzon Havacılık Kulübü üyesi paramotor pilotu Yüksel Değer, kalkış sırasında paraşütün bağlantı ipinin kopması sonucu suya düştü. Kaza sonrası yaralanan Değer'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye sevk edilen pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak kolunda kırık olduğu öğrenildi.
Yaşanan kaza anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun
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