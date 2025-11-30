HABER

Giresun’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun’da yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada, ehliyetsiz olduğu belirtilen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Mustafa Fidan

Giresun’un Gedikkaya Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine seyreden Osman T. (52) yönetimindeki 28 M 0015 plakalı yolcu minibüsü, Orhan Kazımlı’nın (16) kullandığı 28 AEB 166 plakalı motosikletle çarpıştı. Minibüsün motosikletin arka tekerine çarpması sonucu genç sürücü yola savruldu.

Giresun’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilen Orhan Kazımlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 16 yaşındaki genç kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

