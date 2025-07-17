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Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Giresun’un Görele ve Bulancak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun'da iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Liman Işıklı Kavşağı’nda T.E. yönetimindeki 53 EE 625 plakalı otomobil ile R.N. idaresindeki 21 AEK 104 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü R.N. ile araçlarda bulunan Ş.E., E.E., K.N. ve E.N. yaralandı.

Giresun da iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı 1

Bir diğer kaza ise Bulancak ilçesi Talipli köyü mevkisinde yaşandı. R.A. idaresindeki 28 ABM 712 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde refüje çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Giresun
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