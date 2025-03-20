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Giresun’da kar yağışı! Buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 09:22
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Giresun'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü bazı okullarda eğitime ara verildi. Meteoroloji yetkililerinden alınan verilere göre, özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi.

Giresun’da kar yağışı! Buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Merkeze bağlı belde ve köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl merkezindeki okullarda eğitim devam edecek, ancak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacak. Espiye, Dereli, Piraziz, Yağlıdere, Güce ve Keşap ilçelerindeki köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İlçe merkezindeki okullar açık olacak ancak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacak. Bulancak ilçesinde ise belde ve köy okullarında Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlk ve Ortaokulu hariç eğitime ara verildi. İlçe merkezindeki okullar açık olacak, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacak" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Giresun kar tatil okullar
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