Giresun’da kar yağışı! Buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Merkeze bağlı belde ve köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl merkezindeki okullarda eğitim devam edecek, ancak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacak. Espiye, Dereli, Piraziz, Yağlıdere, Güce ve Keşap ilçelerindeki köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İlçe merkezindeki okullar açık olacak ancak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacak. Bulancak ilçesinde ise belde ve köy okullarında Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlk ve Ortaokulu hariç eğitime ara verildi. İlçe merkezindeki okullar açık olacak, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayılacak" denildi.

(İHA)