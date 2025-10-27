HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldeler

Giresun’un Piraziz ilçesinde eski usul mısır fırınının neden olduğu yangın sonucu 1 ev ve serender yanarak kullanılamayacak hale geldi.

Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldeler

Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesine bağlı Bozat Armutçukuru Hatipli mahallesinde M.K. ve A.K. isimli kardeşlere ait eski usul mısır fırınında dün gece bilinmeyen bir nedenle etrafa sıçrayan köz, çevredeki kurumuş otları tutuşturdu.

Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldeler 1

Kısa sürede büyüyen yangın önce serendere oradan da eve sıçradı.

Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldeler 2

İhbar üzerine olay yerine gelen Piraziz ve Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sonrasında ev ve serender kullanılamaz hale geldi.

Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldeler 3

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldiDairede çıkan yangında bir oda kullanılamaz hale geldi
Mersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldiMersin'de deprem: AFAD'dan açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.