Giresun’da mısır fırını 1 ev ve 1 serentiyi kül etti! Kullanılmayacak haldeler

Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesine bağlı Bozat Armutçukuru Hatipli mahallesinde M.K. ve A.K. isimli kardeşlere ait eski usul mısır fırınında dün gece bilinmeyen bir nedenle etrafa sıçrayan köz, çevredeki kurumuş otları tutuşturdu.

Kısa sürede büyüyen yangın önce serendere oradan da eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Piraziz ve Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sonrasında ev ve serender kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İHA