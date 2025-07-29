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Giresun’da otomobil dükkana girdi: 1 yaralı

Giresun'un Kapu Mahallesi Topal Sokak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir dükkana girdi.

Giresun’da otomobil dükkana girdi: 1 yaralı

Kaza il merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü Şengül T.,otomobili ile bir dükkana girdi. Kaza sırasında iş yerinde bulunan bir kişi aracın altında kaldı. Yaralı, çevredeki esnaf ve vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Kazanın ardından büyük şok yaşayan kadın sürücü Şengül T., de olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun kaza
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