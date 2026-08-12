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Giresun'da sel sularına kapılan anne ile kızını arama çalışmaları havadan görüntülendi

Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası annesi ile birlikte sel sularına kapılan kız kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, anne ile kızını arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Giresun'da sel sularına kapılan anne ile kızını arama çalışmaları havadan görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Görele ilçesinin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Zıva Deresi'nde su seviyesi şiddetli yağış sonrası yükselirken, dere kenarında bulunan Kırca ailesi dere sularının yükselmesi sonrasında suya kapıldı.

Giresun da sel sularına kapılan anne ile kızını arama çalışmaları havadan görüntülendi 1

GİRESUN'DA SEL FELAKETİ

İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini sudan çıkarmak isterken kendileri de suya kapıldı.

Giresun da sel sularına kapılan anne ile kızını arama çalışmaları havadan görüntülendi 2

KAYIP ANNE KIZI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Baba olaydan sağ olarak kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında Zıva Deresi'nde kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşılırken, kayıp kardeşi ile annesini arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun sel felaketi
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