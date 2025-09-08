Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Karakeş köyünden Köprübaşı mevkiine seyir halinde olan Turan Fison’un kullandığı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü Turan Fison ve araçta bulunan A.K. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Turan Fison, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. A.K.’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır