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Giresun'da traktör takla atarak tarlaya devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde römorktan ayrılıp takla atarak tarlaya devrilen traktörün sürücüsü İsmet Sarıtaş (73) hayatını kaybetti.

Giresun'da traktör takla atarak tarlaya devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çağlayan köyünde meydana geldi. İsmet Sarıtaş idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, römorktan ayrılıp takla atarak tarlaya devrildi. Traktörün altında kalan Sarıtaş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İsmet Sarıtaş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sarıtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmet Sarıtaş’ın cenazesi bugün Çağlayan köyünde toprağa verilecek. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun traktör kaza
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