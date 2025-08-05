HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Giresun merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Giresun merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Giresun merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı yaptıkları belirlenen Giresun'da 9, Zonguldak'ta ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen küp ile 2 ruhsatlı tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, yeraltı görüntüleme cihazı, 3 metal el dedektörü, altın eleme aletleri, akülü kırıcı, gaz maskesi ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari'deki Sineber Kanyonu doğal serinlik arayanların uğrak noktası oldu: "Harika bir doğası var" Hakkari'deki Sineber Kanyonu doğal serinlik arayanların uğrak noktası oldu: "Harika bir doğası var"
Kocaeli'de bir haftada 97 kişi boğulmaktan kurtarıldıKocaeli'de bir haftada 97 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Giresun tarihi eser tarihi eser kaçakçılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı!

Bir erkekle otele girerken gördü, dehşet saçtı!

Eşini ve 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! 'Uyuyorlar' demiş

Eşini ve 11 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! 'Uyuyorlar' demiş

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

13 yaşındaki çocuk babasını başından vurup öldürdü

13 yaşındaki çocuk babasını başından vurup öldürdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.