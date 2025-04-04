Giresun Üniversitesince yapay zekaya dayalı yeni "sinir ağı yazılımı" geliştirildi

Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Baş, "Dendritik Nöron Modele Dayalı Açıklanabilir Geri Beslemeli Derin Yapay Sinir Ağı ile Otomatik Öngörü Yöntemi" projesinin, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklendiğini söyledi.

Baş, 2022'de başlayan çalışmanın birkaç ay önce tamamlandığını belirterek, "Yeni bir derin yapay sinir ağı geliştirildi. Bu sinir ağı için yeni eğitim algoritması, önerilen yeni sinir ağına dayalı otomatik öngörü yöntemi ve otomatik öngörü yönteminin kullanılmasına izin veren kullanıcı arayüzlü yazılım ortaya çıkarıldı." dedi.

Patent başvurusu için altyapı hazırlıklarına devam ettikleri yazılıma "AutoDeepDenT" adını verdiklerini dile getiren Baş, "Yazılım gerçek hayattaki birçok alanda öngörü elde etmek için kullanılabilen pratik bir araç olma özelliğine sahip." bilgisini verdi.

Baş, bu tarz programlar olduğunu ancak hazırladıkları yazılımın daha iyi sonuç verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında yapay zeka yöntemlerinden bir tanesi olan yapay sinir ağlarını kullanarak yeni bir öngörü yöntemi geliştirdik. Geliştirmiş olduğumuz öngörü yöntemi, gerek borsa, gerekse meteoroloji verilerini otomatik şekilde öngörebilen arayüze sahip. Projemizin çıktısı, öngörüleri otomatik olarak verecek ücretsiz masaüstü aplikasyonudur."

Yazılımın kullanıcılara birçok alanda önemli kolaylık sağlayacağını anlatan Baş, "Artık kullanıcılar herhangi bir konu üzerinden öngörü yapmak istediğinde, bu öngörüleri otomatik olarak elde edebilecektir. Bir MATLAB aplikasyonu tasarladık." ifadelerini kullandı.

Baş, hazırladıkları web sitesinden aplikasyonun indirilebileceğine işaret ederek, "Kullanıcılar öngörü uygulamaları gerçekleştirebilirler, bu tarz programlar var ancak bizim önerdiğimiz bu yeni yöntem, özellikle literatürdeki mevcut bilinen yapay sinir ağlarıyla yarışabilir, hatta daha iyi sonuçlar verebilecek düzeydedir." dedi.

Prof. Dr. Baş, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Eğrioğlu ile hazırladıkları projeye ilişkin makalenin ise yapay zeka alanında öncü ve önemli dergide yayımlandığını sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır