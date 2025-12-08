HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Giresun Valiliği müdahale etti; Yıpranan Türk bayrağı yenilendi

Giresun’un Çanakçı ilçe sınırları içerisinde bulunan Karınca Kalesi’nin zirvesindeki yıpranmış Türk bayrağı, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’nin talimatıyla yenisiyle değiştirildi.Doğal koşullar nedeniyle rengi solan ve kenarları parçalanan bayrağın, sorumluluğunda bulunduğu ilçe belediyesi tarafından uzun süredir değiştirilmemesi bölge halkının tepkisine neden olmuştu.

Giresun Valiliği müdahale etti; Yıpranan Türk bayrağı yenilendi

Doğal koşullar nedeniyle rengi solan ve kenarları parçalanan bayrağın, sorumluluğunda bulunduğu ilçe belediyesi tarafından uzun süredir değiştirilmemesi bölge halkının tepkisine neden olmuştu. Tepkilerin ardından Giresun Valiliği’nin talimatı üzerine bayrak yenilendi.

Giresun Valiliği müdahale etti; Yıpranan Türk bayrağı yenilendi 1

Valilik talimatıyla Çanakçı Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen emniyet güçleri, yeni Türk bayrağını göndere İstiklal Marşı ve saygı duruşu eşliğinde çekti.
Uzun süredir yıpranmış halde dalgalanan bayrağın yenilenmesi, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Giresun Valiliği müdahale etti; Yıpranan Türk bayrağı yenilendi 2


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas’ta çaldıkları Kangal köpekleriyle Kayseri’de yakalandılarSivas’ta çaldıkları Kangal köpekleriyle Kayseri’de yakalandılar
Bağlama çaldığı görüntüler yürekleri dağladı! Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandıBağlama çaldığı görüntüler yürekleri dağladı! Şehit polis memuru Emre Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.