Giresun’da yol kenarındaki tırın dorsesinde yangın çıktı

Giresun’da yol kenarında bulunan bir tırın dorse kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Sakarya köyü mevkisinde meydana geldi. Derman Temel idaresindeki tırın dorse kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Espiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dorse kısmında hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır