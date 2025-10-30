HABER

Giriş katında başlayan yangın evi küle çevirdi

Denizli’de bir anda evi saran yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sarayköy ilçesi Bala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Bir anda evi saran alevler evi kullanılamaz hale getirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli
