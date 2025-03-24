Girişimcilerin yeni rotası: Yapay zeka ile 17 günde 1 milyon dolar kazandı!

Pieter Levels’in 17 günde kurduğu bu iş, yapay zekânın iş dünyasındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Geleneksel yöntemlerle yıllar sürebilecek bir başarıyı, yapay zekâ ile kısa sürede gerçeğe dönüştüren Levels, teknolojiyle şekillenen geleceğin habercisi olabilir.

ÜÇ SAATTE GELİŞTİRİLEN BİR FİKİR

Daha önce Nomad List, Remote OK ve Rebase gibi uzaktan çalışanlara yönelik yenilikçi platformlarla tanınan 38 yaşındaki Levels, yeni projesi fly.pieter.com’u hayata geçirdi. Three.js ve Cursor gibi yapay zekâ destekli araçlardan faydalanan girişimci, simülatörün ilk versiyonunu yalnızca üç saatte tamamladığını ifade ediyor.

Kullanıcılar, bu oyun sayesinde yükleme ekranlarına veya karmaşık güncellemelere ihtiyaç duymadan anında uçuş deneyimi yaşayabiliyor. F-16 gibi farklı hava aracı seçenekleriyle zenginleştirilen simülatör, kısa sürede büyük ilgi topladı.

MİLYON DOLARLIK GELİR KAPISI

Pieter Levels’in yapay zekâ ile şekillendirdiği bu proje, finansal açıdan da çarpıcı bir başarı elde etti. Oyun, şu anda aylık 87.000 dolar gelir sağlıyor ve yıllık bazda 1 milyon doları aşan bir kazanç getiriyor. Levels, bu rakamın yakın zamanda aylık 100.000 dolara ulaşmasını beklediğini belirtiyor. Hızlı geliştirme süreci ve düşük maliyetle elde edilen bu sonuç, yapay zekânın girişimcilikte ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne seriyor.

YAPAY ZEKA DOĞRU KULLANIMDA GİRİŞİM KAPISI AÇABİLİR Mİ?

Levels’in başarısı, yapay zekânın yalnızca rutin işleri otomatikleştirmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yaratıcı ve yenilikçi iş modellerinin temelini oluşturabileceğini kanıtlıyor. Hollandalı girişimci, bu teknolojiyi bir araç olarak kullanarak hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağladı. Fly.pieter.com, yapay zekânın doğru ellerde girişimcilere nasıl yeni kapılar açabileceğinin somut bir örneği haline geldi.

Kaynak: Webtekno