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Girne'de batan geminin enkazına ulaşıldı!

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama ve görüntüleme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Erhürman, 20 kişinin arandığı faciada geminin enkazında ulaşıldığını açıkladı.

Girne'de batan geminin enkazına ulaşıldı!
Ufuk Dağ

Erhürman açıklamasında "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" ifadelerini kullandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Filo Jet isimli yolcu feribotu, 31 Ağustos günü öğle saatlerinde batmıştı. KKTC tarihinin en büyük deniz kazasında şu ana kadar sekiz kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

Girne de batan geminin enkazına ulaşıldı! 1

KAYIP 20 KİŞİ ARANIYOR

Kazada kaybolan 20 kişiye ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları dört gündür sürüyor.

Girne de batan geminin enkazına ulaşıldı! 2

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

GEMİDEN İLK GÖRÜNTÜ ALINACAK

Dün yapılan ilk incelemede feribotun enkazının 550 metreye kadar sürüklendiği tespit edilmişti. Geminin enkazına ulaşılmasıyla birlikte ROW cihazı aracılığıyla gemiden ilk görüntüler alınacak.

Girne de batan geminin enkazına ulaşıldı! 3

Bu aşamada gerçekleştirilecek çalışmada ilk olarak feribotun içerisinde cansız beden olup olmadığı kontrol edilecek.

TCG ALEMDAR DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Işın’ın da destek verdiği arama çalışmalarına bugün TCG Alemdar (A-582) Denizaltı Kurtarma Gemisi de katıldı. Arama faaliyetleri, Türkiye’nin desteğiyle havadan, denizden ve su altında sürdürülürken, TCG Alemdar’ın katılımıyla özellikle derin sulardaki arama çalışmalarının kapsamı genişletildi.

Yürütülen arama ve görüntü aktarma çalışmalarına ayrıca 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA katılıyor, deniz yüzeyinin yanı sıra havadan ve su altından yürütülen faaliyetler de aralıksız sürdürülüyor.

Girne de batan geminin enkazına ulaşıldı! 4

TCG ALEMDAR

21 Aralık 2012 tarihinde inşasına başlanan ve 28 Ocak 2017 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TCG Alemdar, 90 metre uzunluğa, 19 metre genişliğe ve 4 bin 200 ton deplasmana sahip bulunuyor. Gemi, 18 deniz mili sürate ulaşabiliyor. Denizaltı kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Alemdar, denizaltından personel kurtarma sistemleriyle birlikte çalışılmasına imkan sağlayan kıç üstü alana sahip. Gemide, 600 metre derinliğe kadar denizaltıların harici havalandırılmasını sağlayabilecek hava ve karışım gaz sistemleri bulunurken, 90 metre derinliğe kadar dalış icra edilebiliyor. TCG Alemdar ayrıca açık deniz yedekleme kabiliyetine de sahip. Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı envanterindeki Atmosferik Dalış Sistemi ve Kurtarma Çanı ile kurtarma ve yedekleme gemileri envanterindeki uzaktan kumandalı su altı araçları ve diğer su altı sistemlerinin kullanılabilmesi için gemide gerekli entegrasyon da bulunuyor. TCG Alemdar; hastane, helikopter platformu, dinamik konumlandırma sistemi ve sonar sistemleriyle arama, kurtarma ve su altı operasyonlarını destekleyebilecek kabiliyete sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Girne
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