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Giyim devlerine bakanlıktan milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Ticaret Bakanlığı, Beymen, Ramsey, Sarar ve Vakko'nun da içlerinde olduğu giyim devlerine "indirimlerin gerçeği yansıtmadığı" gerekçesiyle 4,8 milyon lira idari para cezası verdi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, markaların indirim kampanyalarında kullandığı "Yüzde 80'e varan" gibi ifadelerin aldatıcı olduğunu belirledi.

Giyim devlerine bakanlıktan milyonlarca liralık 'indirim' cezası
Mustafa Fidan

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, mağazalarında ve internet sitelerinde uyguladıkları 'indirim' kampanyalarının gerçeği yansıtmadığı sebebiyle Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticilerine para cezası verdi.

"İNDİRİM İFADELERİ ALDATICI"

Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre; kurulun yaptığı incelemelerde çok sayıda giyim üreticisinin indirim kampanyalarında kullandığı 'Yüzde 80'e varan' gibi ifadelerin aldatıcı olduğunu tespit etti.

Ayrıca indirimli olduğu iddia edilen ürün fiyatlarının son 30 günlük fiyat periyoduyla karşılaştırıldığında esasen indirim uygulanmadığı da bakanlığın tespitleri arasında yer aldı.

STOK MİKTARLARININ ÇOK AZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bunun yanında tüm ülkede reklam kampanyası ile duyurulan ürünlerin stok miktarının çok az olduğu, sanki talep eden herkese ürün yetecekmiş gibi algı oluşturulmasına rağmen bazı ürünlerden stokta sadece 11 adet olduğu da belirlendi.

LİSTEDE ÜNLÜ FİRMALAR BULUNUYOR

Uygulanan indirimlerin gerçeği yansıtmadığı tespiti üzerine ceza yazılan firmalar arasında Beymen, Vakko, Cacharel, Sarar, Boyner, Network, Ramzey, D'S damat yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
indirim firma giyim mağaza
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