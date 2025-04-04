Gizli kalp hastalığı nedir? Son aylarda sahnedeki ani ölümlerin perde arkasında bu rahatsızlık mı var? Uzmandan önemli açıklamalar...

Karadeniz müziğinin önemli ismi Volkan Konak’ın (58) sahnede ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ve 6 ay önce Metin Arolat’ın (52) benzer şekilde kalp krizi nedeniyle vefat etmesi, halk arasında "gizli kalp" hastalığının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yurtdaş, bu tür ani kalp krizi ölümlerinin, hastaların kalp rahatsızlıkları ile ilgili şikayetlerinin ya olmaması ya da yeterince ciddiye alınmamasıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yurtdaş, gizli kalp hastalığının erken dönemde tanı konulmazsa ani kalp ölümüne yol açabileceği uyarısında bulunarak, bu sorunun görülme riskinin yüzde 20 olduğunu ifade etti. Gizli kalp rahatsızlığı olan her beş hastadan birinin, tanı konulmadığı için ani kalp ölümüyle karşılaştığını vurguladı.

"GİZLİ KALPTE TİPİK HERHANGİ BİR KALP ŞİKAYETİ YAŞANMAZ"

Gizli kalp hastalığında çoğu zaman hastaların tipik herhangi bir kalp şikayeti (göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi) yaşamadığını ifade eden Yurtdaş, "Hastaların bazıları ise yaşadıkları karın ağrısı, terleme, lokal el, kol veya çene ağrısı gibi şikayetleri kalp ile ilgisi olmadığını düşünerek önemsemezler. Her yaşta görülebilmesine rağmen esas olarak 40 yaşından itibaren karşılaşmaktayız. Gizli kalp hastalığının tedavisi bu hastalığın tanısını koymakla başlar. Tanı konduktan sonra aşikar kalp hastalığı olarak kabul edip tedaviye başlarız. Öncelikle bir muayene ve sonrasında yapılacak tetkikler ile tanı koyarız. Tanı konduktan sonra mutlaka koroner anjiyografi yaparak kalp damarlarını görüntüleriz ve gerekirse balon ve stent kullanarak tedavi ederiz" dedi.

"TETKİK VE TAHLİLLER SONUCUNDA BU HASTALIĞI TEŞHİS EDEBİLİRİZ"

Prof. Dr. Yurtdaş, ani kalp krizi sonrası ölümle kendini göstermeyen durumlarda zamanla kalp yetmezliği ya da ritim bozukluğu rahatsızlığının da görülebileceğini belirterek, "Erken tanı burada çok önemli. Erken zaman içerisinde tanı konulursa tedavi süreci de o kadar erken olabilir. Gizli kalp genetik olmaktan öte kişinin şikayetleri hissetmemesi veya tansiyon ve şeker hastalığı gibi durumlarda ağrı hissetmemesinden kaynaklanabilir. Bu hastalara erken dönemde tanı koyulması için mutlaka düzenli olarak doktor kontrolünde muayene olmalarında fayda vardır. Bir kişide gizli kalp olduğunu anlayabilmenin yolu ilk olarak ilgili kardiyoloji uzmanına başvurmasıdır. Yapılacak tetkik ve tahliller sonucunda bu hastalığı teşhis edebiliriz" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır