Gliserin nedir, ne işe yarar? Gliserinin faydaları nelerdir? Gliserinin faydaları ve zararları

Çeşitli nedenlere bağlı olarak insan vücudundaki organlar, kaslar, sinirler ya da kemikler görevlerini yerine getiremeyebilir. Bu bazen genetik sorunlar, bazen ilerleyen yaş ya da bazen bağışıklığın düşmesi ile ilgili olabilir. Bu tür durumlarda dışarıdan takviye almak gereksinimi duyulabilir. Önemli olan çeşitli sorular hissedildiğinde ya da gözlemlendiğinde vakit kaybetmeden ilgili bir birimden randevu alarak doktora görünmek ve doktorun tetkikler sonucu belirlediği soruna yönelik önereceği tedavi sürecine harfiyen uymaktır.

Gliserin nedir? Gliserin ne işe yarar?

Gliserol ya da diğer ismi ile gliserin, renksiz, kokusuz, tatlı bir sıvıdır. Doğal kaynaklardan elde edilir. Genel olarak hayvansal ve bitkisel yağlardan üretilir. Kimyasal açıdan trihidroksi alkol sınıfında yer almaktadır.

Suyu çekme ve tutma özelliğine sahip olan gliserin bu özelliği ile güçlü bir nemlendiricidir. Kuru cilt sorunu olanlara önerilen gliserin çeşitli cilt kremlerinde, cilt bakım ürünlerinde ve losyonlarda çok sık kullanılan bir üründür.

Özellikle rektal yol ile uygulanan bir tür müshil olarak çok yaygın bir kullanıma sahip olan gliserin, bağırsaklardaki suyu çeker ve yumuşak bir dışkı oluşturur. Bağırsakları harekete teşvik ettiği gibi kulak ya da göz damlalarında da kullanım alanı bulmaktadır.

Mutlaka doktor onayı ve doktor kontrolünde önerilen dozlarda ve miktarlarda kullanılması gereken bir madde olan gliserin, uygulanan alanı nemlendirmek, içeriğinde yer aldığı ilacın etkisini artırmak gibi etkilere sahiptir.

Gliserinin faydaları nelerdir?

Birçok farklı alanda kullanılan gliserinin faydaları halk arasında da bilinmektedir. Ancak doktor önerisi dışında bilinçsizce kullanımı gliserinin zararlarını da aktive edebilir. Özellikle alerjik reaksiyonu bulunan kişiler gliserin sabun gibi çeşitli ürünleri mutlaka doktora danışarak kullanmalıdırlar.

Çok güçlü bir nemlendirici özelliğe sahip olan gliserin cildi nemli tutan ve kuruluğu önleyen bir maddedir. Saç bakımından cilt bakımına birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. En bilinen faydalarından bazıları şunlardır: