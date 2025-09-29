Glüten intoleransı nedir, nasıl anlaşılır?

Aynı zamanda bir bağırsak hastalığı olarak kabul edilen çölyak hastalığı ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesine ve bozulmasına neden olan bir emilim bozukluğudur. Çölyak hastaları glüten içerikli olan besinler tüketemez. Aksi takdirde kabızlık, ishal, midede gaz ve şişkinlik, kansızlık gibi çeşitli ve ciddi belirtiler ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Glüten intoleransı ise genel olarak çölyak olarak bilinse de daha farklı semptomlara sahip bir rahatsızlıktır.

Glüten intoleransı nedir?

Glüten intoleransı, glüten hassasiyeti ya da glüten alerjisi kişilerin glüten içeren yiyecekleri tolore edememesi sonucunda vücutta meydana gelen rekasiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bu hassasiyetin en yaygın olarak görülen hali çölyak hastalığıdır. Çölyak farkı ise her ne kadar belirtiler birbirine çok yakın olsa ve temelinde glüten hassasiyeti bulunsa da bu hassasiyetten meydana gelen kalıcı bir hastalıktır.

Glüten alerjisi olan kişiler içeriğinde glüten olan besinleri tüketmemelidir. Aksi takdirde şu belirtiler kendini göstermektedir:

İshal

Kabızlık

Gaz sıkışması

Şişkinlik

Hazımsızlık

Karın ağrısı

Ciltte kurdeşen, ürtiker benzeri döküntüler

Eklem ağrıları

Baş ağrısı

Yorgunluk

Halsizlik

Kilo kaybı

İştah

Endişe

Depresyon

Glüten intoleransı nasıl anlaşılır?

Glüten alerjisi ya da glüten intoleransı için önce kişilerde görülen belirtiler dikkate alınır. Eğer belirtiler görüldüyse erken tanı için vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekir. Doktor fiziksel muayene yapar ve kandaki glüten alerjisi varlığını tespit edebilmek için glüten alerjisi testine gerek duyabilir. Test sonucu pozitif çıkarsa alerjinin varlığını kesin olarak belirleyebilmek adına endoskopik yöntemler ya da doku biyopsisi yaptırılması da önerilebilmektedir.

Net ve kesin bir tedavisi olmasa da glüten intoleransına karşı yapılması gereken başat durum glüten diyeti yapmaktır. Bu diyet glüten içerikli olan tüm yiyecek ve içeceklerden uzak durmayı gerektirir ve çölyak hastalığı söz konusu ise ömür boyu uygulanması gerekebilir. Bu intoleransa sahip olan kişiler şu besinleri tüketmemelidir:

Kurabiye, kek ve benzeri hamur işleri

Pizza, makarna gibi yiyecekler

Arpa

Çavdar

Buğday

İşlenmiş ve marine edilmiş et ürünleri

Patates cipsi

Meyan kökü

Alkol

Glüten diyeti nasıl uygulanır?

Doktorun yaptığı testlerin ardından uygun gördüğü şekilde vereceği glüten diyeti kişinin tahıllardan ve tahıl içeren ürünlerden tamamıyla uzak durmasını gerektirmektedir. Çok az miktarlarda glüten tüketmek bile çölyak hastalığında ya da glüten hassasiyetinde ince bağırsağa zarar verebileceği için besinlerin kan dolaşımına emilmesini de engeller. Diyete dahil edilmesi gerektiği bilinen besinler şunlardır:

Beyaz, kahverengi ya da yabani pirinç

Karabuğday

Mısır

Hindistan cevizi unu

Bezelye unu

Glütensiz badem unu

Patates unu

Mısır nişastası

Darı

Kinoa

Guar sakızı

Çölyak hastalarında ya da glüten hassasiyeti olan kişilerde halk arasında glüten göbeği olarak anılan bir terim de bulunmaktadır. Bu hassasiyete sahip olan kişiler glütenli gıda tükettikten sonra hislerini ifade edebilmek için glüten göbeği ifadesini kullanmaktadır. Ödem, şişkinlik, gaz, mide bulantısı, ishal gibi semptomlar içeren bu durum doktor takibinde kontrol altına alınabilmektedir.