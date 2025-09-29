HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Glüten intoleransı nedir, nasıl anlaşılır?

Kişilerin arpa, çavdar, buğday gibi tahıllarda yer alan glüten isimli proteine karşı vücutlarında oluşan alerjik tepkimeler çoğu zaman çölyak hastalığı tanısı ile sonuçlanmaktadır. Çoğu zaman çölyak hastalığı glüten intoleransı olarak bilinse de ikisi farklı rahatsızlıklardır.

Glüten intoleransı nedir, nasıl anlaşılır?
Ferhan Petek

Aynı zamanda bir bağırsak hastalığı olarak kabul edilen çölyak hastalığı ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesine ve bozulmasına neden olan bir emilim bozukluğudur. Çölyak hastaları glüten içerikli olan besinler tüketemez. Aksi takdirde kabızlık, ishal, midede gaz ve şişkinlik, kansızlık gibi çeşitli ve ciddi belirtiler ve sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Glüten intoleransı ise genel olarak çölyak olarak bilinse de daha farklı semptomlara sahip bir rahatsızlıktır.

Glüten intoleransı nedir?

Glüten intoleransı, glüten hassasiyeti ya da glüten alerjisi kişilerin glüten içeren yiyecekleri tolore edememesi sonucunda vücutta meydana gelen rekasiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bu hassasiyetin en yaygın olarak görülen hali çölyak hastalığıdır. Çölyak farkı ise her ne kadar belirtiler birbirine çok yakın olsa ve temelinde glüten hassasiyeti bulunsa da bu hassasiyetten meydana gelen kalıcı bir hastalıktır.

Glüten alerjisi olan kişiler içeriğinde glüten olan besinleri tüketmemelidir. Aksi takdirde şu belirtiler kendini göstermektedir:

  • İshal
  • Kabızlık
  • Gaz sıkışması
  • Şişkinlik
  • Hazımsızlık
  • Karın ağrısı
  • Ciltte kurdeşen, ürtiker benzeri döküntüler
  • Eklem ağrıları
  • Baş ağrısı
  • Yorgunluk
  • Halsizlik
  • Kilo kaybı
  • İştah
  • Endişe
  • Depresyon

Glüten intoleransı nasıl anlaşılır?

Glüten alerjisi ya da glüten intoleransı için önce kişilerde görülen belirtiler dikkate alınır. Eğer belirtiler görüldüyse erken tanı için vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekir. Doktor fiziksel muayene yapar ve kandaki glüten alerjisi varlığını tespit edebilmek için glüten alerjisi testine gerek duyabilir. Test sonucu pozitif çıkarsa alerjinin varlığını kesin olarak belirleyebilmek adına endoskopik yöntemler ya da doku biyopsisi yaptırılması da önerilebilmektedir.

Net ve kesin bir tedavisi olmasa da glüten intoleransına karşı yapılması gereken başat durum glüten diyeti yapmaktır. Bu diyet glüten içerikli olan tüm yiyecek ve içeceklerden uzak durmayı gerektirir ve çölyak hastalığı söz konusu ise ömür boyu uygulanması gerekebilir. Bu intoleransa sahip olan kişiler şu besinleri tüketmemelidir:

  • Kurabiye, kek ve benzeri hamur işleri
  • Pizza, makarna gibi yiyecekler
  • Arpa
  • Çavdar
  • Buğday
  • İşlenmiş ve marine edilmiş et ürünleri
  • Patates cipsi
  • Meyan kökü
  • Alkol

Glüten diyeti nasıl uygulanır?

Doktorun yaptığı testlerin ardından uygun gördüğü şekilde vereceği glüten diyeti kişinin tahıllardan ve tahıl içeren ürünlerden tamamıyla uzak durmasını gerektirmektedir. Çok az miktarlarda glüten tüketmek bile çölyak hastalığında ya da glüten hassasiyetinde ince bağırsağa zarar verebileceği için besinlerin kan dolaşımına emilmesini de engeller. Diyete dahil edilmesi gerektiği bilinen besinler şunlardır:

  • Beyaz, kahverengi ya da yabani pirinç
  • Karabuğday
  • Mısır
  • Hindistan cevizi unu
  • Bezelye unu
  • Glütensiz badem unu
  • Patates unu
  • Mısır nişastası
  • Darı
  • Kinoa
  • Guar sakızı

Çölyak hastalarında ya da glüten hassasiyeti olan kişilerde halk arasında glüten göbeği olarak anılan bir terim de bulunmaktadır. Bu hassasiyete sahip olan kişiler glütenli gıda tükettikten sonra hislerini ifade edebilmek için glüten göbeği ifadesini kullanmaktadır. Ödem, şişkinlik, gaz, mide bulantısı, ishal gibi semptomlar içeren bu durum doktor takibinde kontrol altına alınabilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geri dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı! "Hız kazandı"Geri dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı! "Hız kazandı"
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attıAfyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Anahtar Kelimeler:
gluten alerjisi Gluten
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.