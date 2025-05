Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Uyarı bu kez Google’dan geldi: "Bu e-postayı hemen silin"

Google'dan endişelendiren bir uyarı geldi. Android, Gmail ve Chrome gibi ürünleri bünyesinde barındıran yazılım devinin uyarısı özellikle Gmail kullanan herkesi hem ilgilendirecek hem de endişelendirecek türden.

Daily Mail'in haberine göre Google, yaklaşık iki milyar Gmail kullanıcısını, Google'dan gelmiş gibi görünen endişe verici bir e-postayı derhal silmeleri konusunda uyardı.

Bu dolandırıcılık yönteminde kurbanlar no-reply@accounts.google.com adresinden sözde resmi bir e-posta alıyor. E-postanın içinde ise Google'ın, emniyet birimleri tarafından kullanıcının hesabındaki bilgilerin teslim edilmesi için bir mahkeme celbi aldığını iddia eden bir bildirim yer alıyor. E-postada, hakkınızdaki sözde yasal davayla ilgili olarak neler olup bittiğine dair tüm ayrıntılara sahip gibi görünen bir Google destek sayfasına bağlantı bile yer alıyor.

Ancak şirket yetkilileri bunun sahte olduğunu ve kurbanın kişisel bilgilerine erişmek isteyen dolandırıcılar tarafından oluşturulduğunu söyledi.

Saldırı, Gmail kullanıcılarının bağlantıya tıklaması ve ardından sahte yasal belgeleri indirmek ya da görüntülemek için izinleri onaylamasıyla ise tetikleniyor. Bu şekilde kurbanlar farkında olmadan dolandırıcılara Google hesaplarına e-posta okuma ya da dosyalara erişme gibi sınırlı erişim izni vermiş oluyor.

Google ve kripto para Ethereum için çalışmış bir teknoloji geliştiricisi olan Nick Johnson'a göre, dolandırıcılar bunu Google'ın kendi sistemlerini istismar ederek gerçekleştiriyor.

Recently I was targeted by an extremely sophisticated phishing attack, and I want to highlight it here. It exploits a vulnerability in Google's infrastructure, and given their refusal to fix it, we're likely to see it a lot more. Here's the email I got: pic.twitter.com/tScmxj3um6