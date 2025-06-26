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Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen, neolitik döneme ait önemli eserler barındıran UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Göbeklitepe'de ziyaretçi yoğunluğu

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçi, Göbeklitepe'de neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buldu.

Burada fotoğraf çektiren ziyaretçiler, ören yerinin yapısı ve barındırdığı eserler hakkında bilgiler edindi.

Ziyaretçilerden Ali Saz, AA muhabirine, ailesiyle ilk kez Göbeklitepe'yi ziyarete geldiğini belirterek, "Burası gayet güzel bir yer ve heyecanlandık. Herkesin burayı görmesini isterim." dedi.

Ankara'dan gelen 4. sınıf öğrencisi Elif Yıldırım ise tur kapsamında geldikleri Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi ziyaret ettiklerini ve çok beğendiğini söyledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe Şanlıurfa
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