HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi

Göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi

06.03.2025 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında, baharın artık kendini hissettirmesiyle yaban keçilerinin karlı dağları aşarak göç yoluna koyulması görüntülendi.

Göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi

Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlenirken yüksek kesimleri hala karla kaplı Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, karlı arazide bata çıka ilerleyerek yollarına devam etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş'ta hafriyat kamyonlarına denetimKahramanmaraş'ta hafriyat kamyonlarına denetim
Artvin'de kar yağışı durdu, köylerde yol açma çalışmaları sürüyorArtvin'de kar yağışı durdu, köylerde yol açma çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Tekel bayiine saldırmışlardı! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Dayı bizim her şeyimiz hazır'

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Korkunç görüntü! Evler yıkıldı, enkaz altında kalanlar var... Çok sayıda ekip yönlendirildi

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Bulunduğunda dudakları titriyormuş

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.