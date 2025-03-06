Göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi

Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlenirken yüksek kesimleri hala karla kaplı Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, karlı arazide bata çıka ilerleyerek yollarına devam etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır