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Göçmen kaçakçıları özel tekne ile kaçarken yakalandı! 3 kişi gözaltına alındı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki özel bir teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada, 38’i çocuk toplam 93 düzensiz göçmen ile birlikte 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Göçmen kaçakçıları özel tekne ile kaçarken yakalandı! 3 kişi gözaltına alındı
Begüm Özkaynak

Datça ilçesi açıklarında özel tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli özel tekne durduruldu. Durdurulan tekne içerisinde Suriye, Afganistan, Eritre, Somali, Mısır, Çad ve Filistin uyruklu 38’i çocuk toplam 93 düzensiz göçmen yakalandı.

3 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Sahil Güvenlik ekipleri özel tekne içinde 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakalandı. Moldova, Ukrayna ve Azerbaycan uyruklu 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kaçakçılığı
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