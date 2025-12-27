HABER

Göçmen kaçakçılığına geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 112 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde son 2 haftada Jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 156 organizatörün yakalandığını, 112’sinin tutuklandığını, 44’ü hakkında adli kontrol uygulandığını açıkladı.

Göçmen kaçakçılığına geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 112 tutuklama
Doğukan Akbayır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftadır 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

112 TUTUKLAMA

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Jandarma tarafından yürütülen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 112’si tutuklanırken, 44 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda büyük şehirlerden sahil şeridinde yer alan illere uzanan örgütlü bir göçmen kaçakçılığı ağının deşifre edildiğini belirtti.

14 İLDE OPERASYON

Operasyonların, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep illerinde eş zamanlı çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Söz konusu operasyonlarda İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından ise karadan yürütülen çalışmalar sonucunda 120 adet araç ve 13 adet bot ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, göç yönetiminin güvenlik boyutunun; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygı temelinde yürütülen etkin çalışmalarla sağlandığını vurguladı.

Bu kapsamda sınır güvenliğinin, üstün teknolojiler ve gelişmiş izleme-denetim sistemleri kullanılarak güçlendirildiğini belirten Yerlikaya, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde caydırıcı mekanizmaların kararlılıkla işletildiğini kaydetti.

Operasyonlarda görev alan tüm birimleri tebrik eden Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin aralıksız süreceğini ifade etti.

